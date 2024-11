Insieme alla piccolina altri 616 migranti di cui 471 uomini, 171 donne e 24 minori. La famiglia della bimba sarà ospitata nelle strutture messe a disposizione dal Comune dello Stretto

REGGIO CALABRIA - Arrivata nel pomeriggio di ieri nel porto di Reggio Calabria, la nave “Euro” della Marina Militare con a bordo la piccola Yambambi Yete, la bambina nata ieri a bordo grazie all’aiuto di tutto l’equipaggio. Assieme alla piccola sono sbarcati 616 migranti di cui 471 uomini, 171 donne e 24 minori. La prefettura di Reggio Calabria ha predisposto le procedure per primo soccorso e piano accoglienza. La famiglia della piccola sarà ospitata nelle strutture messe a disposizione dal Comune dello Stretto, dove attualmente, ci sono circa 400 migranti, di cui 172 in attesa di inserimento nello Sprar. Al momento dello sbarco i migranti sono stati visitati da personale medico del Suem e della Croce Rossa. Muniti di cestino da viaggio predisposto dal Comune di Reggio Calabria, i migranti che non necessitano di particolari cure mediche verranno trasferiti nelle diverse regioni del Paese secondo le indicazioni del Piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno che ha impegnato fino alla tarda serata di ieri tutte le componenti del sistema. Le procedure di primo soccorso e la predisposizione di un piano di accoglienza sono state attuate dalla prefettura con i rappresentanti del Comune, della Provincia, delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Direzione Marittima della Calabria e della Basilicata, del Suem, dell’Azienda Sanitaria provinciale, dell’Azienda ospedaliera, delle Associazioni di volontariato, della Protezione civile provinciale e comunale, dell’Ufficio Sanità marittima aerea e di frontiera (Usmaf) e della Croce Rossa. (ab)