160 i disperati provenienti da più parti della Africa. Tra di loro solo una ragazza. Nessuno resterà in provincia

VIBO VALENTIA - Centosessanta, tra di loro solo una ragazza, nessun minorenne questa volta, nessun bimbo. I più grandi avranno avuto una trentina d’anni, non di più. Sul viso i segni di un viaggio lungo il mediterraneo, a bordo di chissà quale carretta del mare, negli occhi la speranza di una vita migliore. Nuovo sbarco di immigrati nel porto di Vibo Marina. Ancora in notturna per quello che è stato il quarto approdo disperato sulle coste vibonesi.



Nigeria, Sierra Leone, Senegal, Gambia, Nuova Guinea. Questa la provenienza. Scendono pochi per volta dall’aliscafo della “Ustica Lines” che li ha condotti a Vibo via Trapani.



Operazioni svolte sotto il coordinamento della Prefettura. Sulla banchina gli uomini della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Finanza, della Guardia costiera, dei vigili urbani, oltre ai preziosissimi volontari della Croce rossa e della Protezione civile “Augustus”. Tutto secondo protocollo. Nessun disordine. Pasto caldo, schedatura e poi dritti su un autobus, destinazione Roma. Questo il destino per sessanta di loro. Gli altri si fermeranno a Briatico fino a domani, quando poi partiranno alla volta di Napoli. Nessuno dei centosessata migranti, infatti, resterà a Vibo.