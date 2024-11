Arriva al giro di boa della chiusura indagini la maxi inchiesta istruita dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro denominata Imponimento, operazione scattata all'alba dello scorso 21 luglio e messa a segno dal Nucleo economico finanziario della Guardia di Finanza. Sono complessivamente 160 le persone che risultano oggi indagate nell'inchiesta che ha colpito diverse articolazioni 'ndranghetistiche attive nel territorio della provincia di Vibo Valentia e Catanzaro, suddiviso in decine di ‘ndrine e locali, tra i quali figurano: la cosca Mancuso, locale di Limbadi; la cosca La Rosa ‘ndrina di Tropea; la cosca Fiarè Razionale Gasparro, locale di San Gregorio d’Ippona; la cosca Lo Bianco Barba e la cosca Camillo Pardea, locale di Vibo Valentia città; la cosca Accorinti locale di Zungri; la cosca dei Piscopisani locale di Piscopio; la cosca Bonavota locale di Sant'Onofrio; la cosca Craicolici, ‘ndrine di Filogaso e Maicrato; la cosca Soriano ‘ndrine di Filandari, Ionadi e San Costantino; la cosca Pititto Prostamo Anello società di Mileto; la cosca Patania - locale di Stefanaconi ed altri gruppi. Al vertice la cosca Anello Fruci detentrice indiscussa dell’egemonia ‘ndranghetistica nelle zone a cavallo tra la provincia di Vibo Valentia e Catanzaro. Rocco Anello e Tommaso Anello sono ritenuti capi indiscussi del sodalizio con il ruolo di promozione e direzione della locale di Filadelfia.

Le accuse

Secondo l'ipotesi della Procura l'associazione si sarebbe avvalsa della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

assoggettamento e di omertà allo scopo di commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la

vita e l'incolumità individuale. Operavano, in particolare, nel commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, atti di concorrenza illecita, ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi. L'obiettivo quello di acquisire direttamente è indirettamente la gestione e il controllo di attività economiche, in particolare nel settore turistico e immobiliare, dell’abbigliamento e della ristorazione mantenendo comunque la gestione e il pieno controllo delle attività, in tal modo condizionandone il regolare svolgimento. Inoltre, acquisivano direttamente o indirettamente appalti pubblici e privati nei più svariati settori economici, procuravano voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità. Tra gli indagati anche amministratori locali e l'ex assessore regionale Francescoantonio Stillitani.

Gli indagati

