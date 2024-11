Avvistati su un natante a 70 metri dalla costa i profughi sbarcheranno intorno alle 19,30

È previsto per le 19.30 circa un nuovo sbarco di migranti nel porto di Roccella Jonica (Rc). I profughi sono stati recuperati a bordo di un’imbarcazione avvistata a circa 70 miglia dalla costa e quindi tratti in salvo dai mezzi impegnati nelle missioni di recupero in pattugliamento nell’area.

Si tratta di 77 persone in tutto, di cui al momento non si conosce la provenienza. Nel porto reggino troveranno ad accoglierli il consueto dispositivo interforze messo in funzione dalla Prefettura di Reggio Calabria.