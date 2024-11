VIDEO | Disagi per gli studenti a causa di un impianto di riscaldamento guasto. Tecnici comunali al lavoro per tentare di riparare il danno

Si arriva attrezzati di tutto punto nella scuola elementare del quartiere Santo Ianni a Catanzaro. Sciarpe, cappelli e maglioni per sfidare cinque ore di lezione in aule scolastiche lasciate al freddo da un impianto di riscaldamento che ha deciso di fare i capricci. Scarsa manutenzione o ritardo nel callaudo degli impianti di riscaldamento. Il problema è però diffuso tra gli istituti scolastici di competenza comunale tanto da costringere ancora questa mattina i tecnici a rimbalzare da una scuola ad un'altra per ripristinare i riscaldamenti.

Il guasto nella scuola elementare di Santo Ianni si è verificato al momento del riavvio dell'impianto, dopo lo stop dei mesi estivi e da allora nonostante l'abbassamento delle temperature non è ancora stato ripristinato.