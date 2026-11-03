Il ritrovamento durante un ordinario controllo alla circolazione stradale. I militari si sono insospettiti per l'atteggiamento ingiustificatamente nervoso del conducente, che è stato portato in carcere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato un uomo classe 1956 con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto è avvenuto durante un ordinario controllo alla circolazione stradale. I militari, dopo aver fermato l'auto, si sono insospettiti per l'atteggiamento ingiustificatamente nervoso del conducente. Hanno così deciso di approfondire gli accertamenti, procedendo a perquisizione personale e veicolare.

L'intuizione si è rivelata corretta: nell’abitacolo sono stati rinvenuti, nascosti all'interno della plancia centrale del cambio, cinque panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,2 chilogrammi. Un carico importante, che avrebbe fruttato ingenti profitti sul mercato illecito.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Crotone a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nelle costanti attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti promosse dall’Arma dei Carabinieri a tutela delle locali comunità. L'intera operazione si è svolta avvalendosi del fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore della Repubblica, Domenico Guarascio. Il destinatario del provvedimento di arresto è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.