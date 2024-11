L’auto era diventata il centro di smistamento e la casa una banca. È quello che hanno riscontrato i Carabinieri di Limbadi e Nicotera, impegnati in un vasto servizio di contrasto all’uso ed alla vendita di sostanze stupefacenti e psicotrope nel centro di Nicotera questa mattina, dove i militari perquisivano l’abitazione dei fratelli Salvatore Delia, 42 anni, e Valentino, 40 anni. I militari durante il controllo in casa rinvenivano, in piccoli tagli e conservati in barattoli, una somma complessiva di 82mila euro ed una banconota falsa da 20 euro. Insospettiti, estendevano la perquisizione alle loro pertinenze e nell’auto, all’interno della quale, nel vano motore, trovavano ben occultato un borsello con all’interno hashish e marijuana, in tutto più di 250 grammi, nonché un bilancino di precisione. Per tutto questo i militari dichiaravano in arresto di due fratelli, entrambi utilizzatori nella piena disponibilità della casa e dell’auto, associandoli alla casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.