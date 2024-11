Sono 2.204 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 13.477 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari al 16.35%. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche 5 decessi e 483 guariti. Salgono i ricoveri in area medica (+18). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.717.865. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 118.951.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +439 Catanzaro, +254 Cosenza, +140 Crotone, +800 Reggio Calabria, +567 Vibo Valentia e 4 Altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 3.164 (70 in reparto, 10 in terapia intensiva, 3.084 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.015 (12.839 guariti, 176 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 5.090 (101 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.981 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.502 (28.761 guariti, 741 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.177 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.150 in isolamento domiciliare); casi CHIUSI 9.791 (9.661 guariti, 130 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7.779 (144 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7.624 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.5571 (35.100 guariti, 471 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 3.987 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.977 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.195 (8.076 guariti, 119 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 255 nuovi positivi di cui 1 fuori regione.

L'Asp di Reggio Calabria comunica 803 positivi di cui 3 fuori regione.

L'Asp di Crotone comunica che si registrano 142 nuovi casi ma l'incremento totale è pari a 140 in quanto 2 soggetti sono stati trasferiti presso struttura ospedaliera di altra provincia.