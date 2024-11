L’obiettivo è quello di rafforzare il controllo sul territorio e potenziare le azioni di contrasto alla criminalità organizzata. Ecco come saranno distribuiti

Settanta nuovi agenti della Polizia di Stato arriveranno in Calabria in base a quanto previsto dal piano assegnazioni di dicembre del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Dei 70, 10 andranno in forza alla Questura di Catanzaro, 15 a Cosenza, 10 a Crotone, 25 a Reggio Calabria e 10 a Vibo Valentia, ha annunciato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fdi).

Secondo Ferro, la notizia segna «l’impegno del governo Meloni» volto al rafforzamento dei presidi di polizia per rafforzare il controllo del territorio e potenziare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata.

«Ringrazio il ministro Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani - prosegue Ferro - per l’attenzione che ancora una volta dimostrano verso le esigenze della Polizia in Calabria».