Condizioni meteo in peggioramento in Calabria. L’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile parla di allerta arancione e gialla su tutta la punta dello stivale. In particolare, oggi fino alla mezzanotte sono previsti piogge e temporali sparsi, venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone, con allerta arancione su Cala 2, 3, 4, 6, 7 e 8 e gialla su 1 e 5. Per domani, invece, sempre fino alla mezzanotte l’allerta arancione riguarda Cala 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e quella gialla su Cala 1.

La neve in Calabria

Intanto questa mattina molti comuni della provincia di Cosenza si sono risvegliati coperti dalla coltre bianca. Nell’altopiano silano le precipitazioni sono abbondanti tra Camigliatello, Lorica, San Giovanni in Fiore, fino ai comuni più limitrofi al capoluogo di Celico, Spezzano della Sila, Casali del Manco, Rovito, San Pietro in Guarano.

Verso ovest imbiancato il centro storico di Rende e Castrolibero, ma anche Mendicino, Cerisano, Marano Principato e Marchesato. Neve anche sulle Serre vibonesi.