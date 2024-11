A Crotone contromanifestazione di Forza nuova 'con gli scarponi'

In centinaia hanno partecipato, in Calabria, alla Marcia degli scalzi. Da Cosenza a Reggio Calabria passando per Crotone, tanti quelli che hanno voluto manifestare solidarietà a chi, dal sud del mondo, scappa da guerre ed orrori. A Crotone una delegazione, di cui ha fatto parte un migrante, è stato ricevuta dal Prefetto. Sempre a Crotone, in un'altra zona del lungomare, c'è stata una contro manifestazione di Forza Nuova, "Marcia con gli scarponi". I due cortei non si sono incrociati.