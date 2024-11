Catia Viscomi dopo aver dato alla luce il suo primogenito il 6 maggio del 2014 entrò in coma perché nessuno si accorse che non riceveva più ossigeno. Indagati il primario del reparto di Anestesia e un ginecologo

Omissione di atti d'ufficio e lesioni personali colpose: sono queste le ipotesi di reato avanzate dalla Procura di Catanzaro nell'avviso di conclusione indagine per Mario Verre, primario del reparto di Anestesia dell'ospedale "Pugliese", e Francesco Quintieri, ginecologo, nell'ambito dell'inchiesta su quanto accaduto a Catia Viscomi, l'oncologa soveratese entrata in coma, senza esserne mai uscita, il 7 maggio del 2014 dopo un parto cesareo.

I fatti risalgono alla notte del 6 maggio 2014 quando la donna, dopo aver dato alla luce il suo primogenito, entrò in coma perché nessuno in sala operatoria si accorse che la paziente non riceveva più ossigeno. I macchinari che di solito monitorano il paziente emettendo un allarme quando i valori sono sotto la media, in quel momento, stando alla ricostruzione degli inquirenti, erano stati silenziati.

Secondo l'accusa, Verre avrebbe omesso di intervenire nonostante le segnalazioni ricevute dai colleghi sui comportamenti anomali dell'anestesista. Quintieri, invece, sarebbe dovuto intervenire come capo equipe per evitare la disattivazione degli allarmi dei macchinari che monitoravano l'ossigenazione della paziente.