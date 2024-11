Una Mercedes classe A è stata data alle fiamme alle prime luci dell’alba, intorno alle 5 del mattino, in via Francesco Cilea, in pieno centro abitato a Mileto. L’auto, di proprietà del 50enne D.B., era parcheggiata nei pressi dell’abitazione di famiglia. L’uomo, originario di Mileto ma che lavora da tempo al Nord, si trova in paese per trascorrere le ferie estive. Sul posto per spegnere le fiamme si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e, quindi, i carabinieri per l’avvio delle indagini e per stabilire la natura dell’incendio. I danni sono ancora in corso di quantificazione.

Giuseppe Currà