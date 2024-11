Momenti d'intensa partecipazione e devozione quelli vissuti Paravati, in occasione della celebrazione del settimo anniversario dalla morte della mistica Natuzza Evolo. Il fotografo Saverio Caracciolo ha catturato le scene più significative in questo reportage

La “Villa della Gioia” della Fondazione Cuore Immacolato di Maria - Rifugio delle Anime, a Paravati, è stata teatro, il 2 novembre, della celebrazione che ogni anno, dal 2010, richiama una gran folla di fedeli. Oltre duemila persone giunte da tutta la Calabria, e anche da fuori regione per raccogliersi in preghiera nel ricordo di una donna che ha lasciato un segno indelebile nella comunità religiosa e non solo.

Sette anni fa lasciava questa terra per tornare alla casa del Padre, Natuzza Evolo, la mistica con le stimmate che ha speso la vita ad “insegnare” ad amare Dio e la Madonna. Un amore infinito verso il prossimo ha contraddistinto la sua esistenza, portandola a realizzare, con l’aiuto di numerosissimi devoti, la grande struttura religiosa e assistenziale, denominata appunto Fondazione Cuore Immacolato di Maria - Rifugio delle Anime.