Arrestati un 56enne e un 25enne di Polistena per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Compagnia di Taurianova diretta dal Capitano Marco Barone, e finalizzato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Polistena coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Calabria”, hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi, Salvatore Rocco Raso, 56 anni e Silvio Muià, 25 anni, entrambi di Polistena e già noti alle forze dell’ordine, perché a seguito di un’accurata perquisizione domiciliare estesa ad un terreno di loro proprietà e ad un casolare attiguo nella loro disponibilità, rinvenivano circa 4 Kg e 100 gr di sostanza stupefacente di tipo marijuana, essiccata e suddivisa in vari sacchetti, nonché un fucile calibro 24.

Il fucile posto sotto sequestro unitamente alla sostanza stupefacente, verrà avviato presso i laboratori dell’Arma per gli accertamenti di natura tecnico/balistica.



Entrambi gli arrestati dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Palmi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.