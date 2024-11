Trasportava a bordo di un tir 28 chili di marijuana già essiccata, pronta per essere divisa in dosi e venduta. L’uomo è stato bloccato ed arrestato dagli agenti in servizio alla sottosezione polizia stradale di Cosenza Nord impegnati in un servizio di vigilanza lungo l’autostrada del Mediterraneo. Si tratta di A.V. di 31 anni, residente nella provincia di Lecce. Lo stupefacente è stato rinvenuto durante la perquisizione del mezzo pesante, in un cassettone del semirimorchio, all’interno di contenitori di varia capienza accuratamente sigillati.