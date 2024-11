L'uomo stava utilizzando la macchina agricola nel giardino della propria abitazione. A far scattare l'allarme le urla del malcapitato che sono state udite dai vicini

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel comune di Mirto Crosia, e più precisamente in località Martucci. Un agricoltore 62enne, originario di Torretta di Crucoli, è rimasto incastrato con la gamba in una motozappa, mentre utilizzava la macchina agricola nel giardino della propria abitazione.

A far scattare l'allarme le urla dell’uomo che sono state udite dai vicini, i quali sono subito intervenuti e hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza, un’ambulanza del 118 e, considerata la gravità del caso, l’elisoccorso di Cosenza i cui sanitari hanno prelevato il malcapitato per poi trasportarlo a Cosenza. Si teme per la perdita della gamba.