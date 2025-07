La donna, mossa dalla disperazione, stava cercando di proteggere la sua proprietà dalle fiamme che si stavano propagando. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita

Una donna di Tortora è rimasta ferita nel pomeriggio di ieri mentre tentava disperatamente di fermare l'avanzata del fuoco verso la sua proprietà. Il fatto si è verificato intorno alle 18, in contrada Sant'Elia, zona montana della cittadina tirrenica interessata da un vasto incendio.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario della Croce Verde Lattarico, che ha trasportato la donna all’ospedale di Praia a Mare. Successivamente, a causa della gravità delle ferite riportate, la paziente è stata trasportata in un altro ospedale, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.