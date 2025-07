Le fiamme non hanno risparmiato neppure il capoluogo di provincia, in particolare contrada Olivarella e su Viale Accademie Vibonesi, ma la zone più colpite sono quelle del promontorio di Joppolo, la frazione Coccorino e la limitrofa area di Monteporo

Diversi incendi stanno impegnando i Vigili del Fuoco in Calabria. Un vasto rogo di vegetazione si è sviluppato nel pomeriggio lungo la Strada Statale 280, in prossimità del centro commerciale "Due Mari", fra Catanzaro e Lamezia Terme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri con una squadra proveniente dalla sede centrale di Catanzaro e la squadra boschiva del distaccamento di Lamezia Terme, supportata da autobotti per il rifornimento idrico. A coadiuvare le operazioni di spegnimento è presente anche una squadra di Calabria Verde, sotto il coordinamento di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

A supporto delle squadre di terra e' inoltre impegnato l'elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, che sta effettuando lanci mirati per contrastare l'avanzata del fronte di fuoco. La Polizia Stradale, per garantire la sicurezza delle operazioni e degli automobilisti, ha disposto la chiusura della SS280, che collega Catanzaro all'A2, in entrambe le direzioni fino al termine delle attivita' di soccorso.

Incendi anche in diverse aree della provincia di Vibo Valentia. La più colpita è il promontorio di Joppolo, la frazione Coccorino e la limitrofa zona di Monteporo. Diversi i focolai attivi. Le fiamme che si sono sprigionate in diversi punti divorando diversi ettari di macchia mediterranea e lambendo in alcuni casi anche delle abitazioni. Ingenti i danni. Nelle operazioni di spegnimento degli incendi sono impegnati i Vigili del Fuoco che hanno attivato anche gli elicotteri per poter domare dall'alto le fiamme, ancora alte in diversi punti. Altri incendi si registrano pure sulle colline di Drapia e nella frazione Caria.

Incendi a Vibo città

Le fiamme non hanno risparmiato neppure Vibo Valentia città, dove un incendio e' stato appiccato in contrada Olivarella, zona periferica densamente abitata. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia e i Carabinieri.

Un altro incendio si è sviluppato nel cuore di Vibo Valentia, in una zona densamente abitata tra la seconda e la terza traversa di Viale Accademie Vibonesi.



Le fiamme sono divampate su un terreno incolto stretto tra diversi palazzi, mettendo subito a rischio le abitazioni circostanti. L’allarme è scattato dopo le prime telefonate dei residenti ai Vigili del Fuoco. Quando le squadre sono arrivate sul posto, il rogo stava già minacciando le case più vicine.

Tre autopompe dei vigili del fuoco sono intervenute per contenere l’incendio, affiancate dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, che ha disposto l’evacuazione degli edifici a ridosso delle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.