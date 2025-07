In località Petrosa un rogo ha interessato anche dei rifiuti lasciati in strada. Su tutta la zona oggi persiste una nube di fumo e l’aria è irrespirabile

È uno scenario apocalittico quello a cui stanno assistendo i cittadini dell'alto Tirreno cosentino nelle ultime ore. Ovunque si registrano incendi, molti dei quali potrebbero avere matrice dolosa. Al momento le zone più colpite sono Tortora, Aieta, Praia a Mare e Scalea, su cui è ben visibile, anche adesso, una persistente nube di fumo. Ma danni si registrano anche a Orsomarso e Verbicaro.

La pineta di Aieta è distrutta

La comunità di Aieta è stata colpita al cuore con un vasto incendio che ha letteralmente distrutto la caratteristica pineta. Da quanto si apprende, i soccorritori sono riusciti a spegnere le fiamme soltanto intorno alle 3 del mattino e il danno è ingente. Tuttavia, non si registrano feriti, né cittadini sfollati dalle proprie case.

Anche Scalea in fiamme

Nella notte, anche Scalea è stata letteralmente avvolta dalle fiamme. Numerosi focolai sono apparsi in tutta la città, da una zona all'altra. In località Petrosa, le fiamme hanno interessato anche una larga parte di rifiuti ingombranti lasciati in strada, rendendo l'aria ancora più dannosa e irrespirabile.

A Tortora ferita una donna

A Tortora una donna è rimasta ferita mentre tentava di spegnere l'incendio che stava pericolosamente avvicinandosi alla sua proprietà. Nessun ferito, ma grande preoccupazione anche nelle zone montane di Orsomarso e Verbicaro, dove il fuoco si è sviluppato di notte e si è propagato per ore.