Un Dpcm, cioè un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, per rispondere in maniera adeguata e tempestiva alla richiesta di aiuto della Calabria impegnata a fronteggiare l’emergenza incendi.

Il provvedimento, firmato ieri da Mario Draghi (ne abbiamo dato notizia qui) dispone «la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Calabria in conseguenza del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella medesima regione, a decorrere dal 8 agosto 2021».

Per fronteggiare la situazione in atto e prevista, «il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell’intervento delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile allo scopo di concorrere a fronteggiare gli eventi in atto e previsti».

Prevista anche l’assegnazione di contributi economici a copertura degli oneri sostenuti dalla Protezione civile. «qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza».