È un’estate senza pace questa per la Calabria. Anche oggi nuovi roghi sono sorti in diversi punti del territorio regionale. L’ultimo segnalato a Soverato, in una radura vicino ad alcuni lidi. In allarme, infatti, diversi bagnanti che hanno visto la colonna di fumo nero alzarsi davanti ai loro occhi.

Il fuoco è partito dalla strada e si è poi propagato in direzione della spiaggia perché ha trovato alcune sterpaglie che ne hanno facilitato il cammino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.