Gli incendi in Calabria mietono una prima vittima. A Cardeto, nel Reggino, è morto un uomo. A perdere la vita un uomo di 98 anni. L'anziano è rimasto vittima delle fiamme mentre la figlia e il genero sono rimasti lievemente feriti ma si sono stati salvati. Secondo quanto si è appreso, l'anziano, costretto a letto, sarebbe morto per le fiamme che hanno raggiunto l'abitazione in campagna in cui viveva.

È successo nella stessa zona in cui ieri il sindaco del paese aveva disposto l'evacuazione proprio a causa degli incendi che negli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova tutta la provincia. Al momento operano sul posto 25 unità dei vigili del fuoco compresa l'unità mobile antincendio inviata dalla Regione Campania giunta in supporto del dispositivo di soccorso regionale. Operano anche due squadre provenienti dai comandi di Crotone e Catanzaro.

Nel 2021 sempre Cardeto aveva registrato un'altra vittima: un anziano era morto nel tentativo di salvare le proprie proprietà ed i propri animali delle fiamme.