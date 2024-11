Il centralino del comando provinciale dei Vigili del Fuoco ancora stamattina risulta intasato per via delle continue chiamate di soccorso da parte dei cittadini. Soltanto nella giornata di ieri, infatti, sono stati ben 35 gli incendi che hanno interessato e coinvolto l’intero territorio della provincia di Vibo Valentia.

Il più grande quanto preoccupante per gli effetti si è sviluppato nella serata di ieri sulla collina che sovrasta Vibo Marina. In particolare, le fiamme – su cui stanno lavorando ancora adesso due squadre dei Vigili del Fuoco ma ormai l’incendio sembra essere domato – hanno interessato la zona proprio sopra la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo e, favorite soprattutto dalle condizioni climatiche, si sono estese su una vasta area fino ad arrivare a minacciare anche alcuni casolari rurali oltre che bruciare una gran quantità di ettari di macchia mediterranea. Un altro incendio appena spento, invece, si era sviluppato in località Gallizzi a Vibo Valentia.

A preoccupare comunque sono anche e soprattutto le previsioni meteorologiche.Le forti ondate di afa spesso unite a un forte vento, infatti, non fanno altro che favorire la diffusione delle fiamme. Situazione, peraltro, che – stando alle previsioni meteo – non sembra migliorare per i prossimi tre giorni.