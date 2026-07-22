FOTO | I roghi hanno interessato numerosi comuni della provincia e minacciato aziende agricole, coltivazioni e il poligono di tiro a volo di Torre Galli dove i vigili del fuoco sono riusciti a limitare i danni a una tettoia di servizio

Non accenna a diminuire l’emergenza incendi nel Vibonese. Nella giornata di ieri i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno effettuato oltre trenta interventi per fronteggiare i numerosi roghi divampati in diverse zone del territorio.

Le situazioni più impegnative sono state registrate nei comuni di Drapia, in particolare nella frazione Torre Galli, Briatico, Zaccanopoli, Nicotera, Joppolo, Coccorino e Filandari. Nel corso della serata, inoltre, nuovi fronti di fuoco si sono sviluppati nella frazione Motta Filocastro e nel territorio comunale di Limbadi, rendendo necessario un ulteriore impiego di uomini e mezzi.

Oltre cento ettari distrutti a Torre Galli

Particolarmente critica la situazione a Torre Galli, dove l’incendio, attivo dal pomeriggio di lunedì 20 luglio, ha già distrutto oltre cento ettari di bosco e macchia mediterranea. Le fiamme hanno continuato ad avanzare fino a congiungersi con il vasto rogo che interessa il territorio di Zaccanopoli, coinvolgendo anche una zona ricoperta da pineta.

Il fronte di fuoco, alimentato dalla vegetazione secca e dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione delle fiamme, ha richiesto un’intensa e prolungata attività da parte delle squadre del Comando provinciale. I Vigili del fuoco sono stati impegnati non soltanto nelle operazioni di spegnimento, ma anche nella difesa delle aree maggiormente esposte.

Particolare attenzione è stata rivolta ad alcune aziende agricole minacciate dall’avanzata del rogo, nel tentativo di impedire che le fiamme raggiungessero fabbricati, strutture produttive e coltivazioni, aggravando ulteriormente il bilancio dei danni.

Le fiamme lambiscono il poligono di tiro

Sempre nella zona di Torre Galli, l’incendio ha lambito anche il poligono di tiro a volo. Il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di circoscrivere le fiamme e limitare le conseguenze. I danni hanno interessato soltanto una tettoia di servizio, mentre il resto della struttura è stato preservato.

Si conferma, dunque, la gravità dell’emergenza che da diversi giorni sta interessando la provincia di Vibo Valentia. La presenza contemporanea di numerosi incendi, distribuiti su un territorio particolarmente vasto, sta sottoponendo il dispositivo di soccorso a uno sforzo continuo.

Le squadre sono chiamate a intervenire senza sosta per contenere i fronti, mettere in sicurezza le zone minacciate e impedire che le fiamme raggiungano abitazioni, aziende agricole e infrastrutture. La situazione resta particolarmente delicata soprattutto nell’area compresa tra Torre Galli e Zaccanopoli. Nel corso della giornata le condizioni meteorologiche dovrebbero cambiare, con un calo delle temperature. Ma a quel punto il nuovo nemico potrebbe essere il vento, che rappresenta il principale vettore nella propagazione degli incendi.