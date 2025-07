Non si arresta la morsa di fuoco che da giorni, ormai, brucia in tutta la Riviera dei Cedri. Piccoli e grandi focolai stanno distruggendo migliaia di ettari di vegetazione, uccidendo animali e mettendo a repentaglio la vita dei cittadini.

Paura a Buonvicino

Grande preoccupazione si è registrata oggi pomeriggio a Buonvicino, dove l'incendio ha costretto a un ordine di evacuazione dal centro storico. La matrice, da quanto trapela, sembra essere dolosa.

Il fuoco si è sviluppato in mattinata e si è alimentato con il passare delle ore anche per via della difficoltà iniziale di ottenere la disponibilità dei mezzi antincendio, impegnati in operazioni di spegnimento in tutta la Calabria.

Ora, per fortuna, il peggio sembra essere passato e il fuoco non fa più paura.

Brucia il Tirreno cosentino

La situazione, tuttavia, resta drammatica. La notte scorsa un incendio ha riguardato una vasta area boschiva di Aieta, mentre in questi minuti un altro incendio si è sviluppato a Belvedere Marittimo, in un'area a ridosso della ss18. Nei giorni scorsi, il fuoco ha preso di mira anche le aree verdi di Tortora e Verbicaro.