Il gesto come ritorsione per presunte angherie subite da una sua conoscente. Il rogo aveva danneggiato anche la facciata di un condominio. Le indagini portate avanti dai carabinieri

Ai domiciliari nel Catanzarese un uomo accusato di incendio. A portare avanti le attività sono stati i carabinieri di Soverato.

In particolare, l’indagine, condotta dalla Sezione operativa del Nor era stata avviata il 9 ottobre 2024 a seguito dell’incendio un motociclo e due autovetture (le cui fiamme propagandosi tra i veicoli ha portato alla distruzione dei motocicli, al parziale danneggiamento delle autovetture e della facciata di un condominio).

A dare origine al rogo, in base a quanto emerso, l’indagato che, utilizzando diavolina, avrebbe messo in atto la sua opera come ritorsione per presunte angherie subite da una sua conoscente.