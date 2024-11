“Un fatto gravissimo”. Ha affermato il sindaco Angelo Aita. Avviate le indagini dei carabinieri

L'auto della famiglia del vicesindaco di Cetraro, Fabio Angilica, esponente di una lista civica, è stata incendiata la notte scorsa. Un gesto, afferma il sindaco, Angelo Aita in una nota, che "lascia esterrefatti e increduli".



"Un fatto gravissimo - prosegue Aita - che ancora una volta colpisce la famiglia di un rappresentante delle istituzioni, distintosi per una ineccepibile cultura della legalità e per metterla a fondamento del cambiamento della città. I balordi che hanno incendiato l'autovettura, con magari l'obiettivo di intimidire con il Vicesindaco l'intera Giunta, limitandone l'azione politica, sappiano da subito di aver fallito: chi pensa di intimidire attraverso il compimento di atti criminali le persone per bene e minare la tranquillità e la pace sociale della nostra città, sappia che le forze politiche e sociali di Cetraro sapranno farsi baluardo a difesa della Città e impediranno loro di prevaricare e di avere la meglio".



Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri.