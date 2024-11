In salvo diversi capi di bestiame presenti all'interno della struttura. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Persone non identificate hanno dato alle fiamme, nella notte, a Mileto, un capannone agricolo utilizzato anche per il ricovero di animali. Dopo avere tagliato un lucchetto gli ignoti si sono introdotti nella struttura ubicata, in una zona di campagna della frazione Comparni appiccando il fuoco. Scattato l'allarme solo l'intervento di mezzi e uomini dei vigili del fuoco ha permesso di portare in salvo diversi capi di bestiame presenti all'interno della struttura di circa 60 metri quadri, impedendo che le fiamme si propagassero anche alle altre strutture adiacenti. In corso la quantificazione dei danni. Sull'accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri.