Il primo cittadino stigmatizza il grave episodio che ha colpito una delle strutture sportive storiche della città nel quartiere di Sant'Antonio: «Siamo al fianco dei dirigenti e dei ragazzi della società»

«È un atto vile che offende le coscienze e danneggia una delle strutture che rappresenta un’eccellenza storica in termini sociali, educativi e sportivi. Una vergogna che colpisce la città sana e laboriosa che, ogni giorno, opera e agisce per il bene della nostra comunità». È quanto afferma il sindaco Giuseppe Falcomatà dopo che, ignoti, hanno appiccato un incendio alle strutture del Centro Reggio Junior di Sant’Antonio, realtà impegnata, da moltissimi anni, a promuovere i valori dello sport attraverso la formazione e la crescita delle squadre di calcio giovanili.



Il sindaco ha rivolto un pensiero ai dirigenti e ai ragazzi della società sportiva: «Alla famiglia Quartullo, ai bambini e alle famiglie del Centro Reggio Junior arrivino i miei più alti sentimenti di vicinanza e la massima solidarietà dell’amministrazione comunale. Ancor di più, staremo al loro fianco in un momento così difficile che non dovrà piegare gli sforzi di quanti, con dedizione, passione e sacrificio lavorano per rendere migliore il territorio e proteggere le nuove generazioni».



«Sono convinto – prosegue Falcomatà – che, al più presto, gli inquirenti riusciranno a dare un volto e un nome a chi si è macchiato di un gesto criminale così spregevole. Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo fare i conti un gesto ignobile, compiuto da mani ignote e balorde, che ferisce non solo una realtà sportiva, ma un punto di riferimento educativo, sociale e culturale per tanti reggini».