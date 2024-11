Quattro automobili sono andate distrutte da un incendio la notte scorsa a Catanzaro. Le vetture erano parcheggiate in viale Isonzo, nella zona sud della città, in prossimità delle abitazioni.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro con il supporto di un'autobotte che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il luogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono in corso per risalire all'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.