Il mezzo parcheggiato nei pressi dell'istituto agrario era in disuso da anni. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire l'accaduto (ASCOLTA L'AUDIO)

Un violento incendio ha colpito un autobus a Rossano, lasciando il mezzo completamente distrutto. Teatro dell’evento delittuoso l'istituto Agrario situato nella contrada Frasso, dove l'autobus era parcheggiato nonostante non fosse in uso da diversi anni. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno avvolto l'autobus causando danni irreparabili. Si sospetta la matrice dolosa.

Le forze dell'ordine sono state allertate immediatamente, con i carabinieri e i vigili del fuoco si sono recati sul posto per affrontare l'emergenza. Al momento, le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili di questo atto vandalico.

Gli inquirenti stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire l'accaduto e portare alla luce la matrice dietro l'incendio doloso. Un importante contributo potrebbe pervenire dall’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza.