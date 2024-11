Marisa Manzini è stata accompagnata dalla polizia scientifica e dai vigili del fuoco nella casa in cui persero la vita tre persone. Ispezionato anche palazzo Compagna

Il procuratore aggiunto di Cosenza, Marisa Manzini, ha effettuato un sopralluogo, questa mattina, nell'appartamento di corso Telesio, nel centro storico di Cosenza, dove il 18 agosto scorso, a causa di un incendio, sono morte tre persone.

!banner!

Marisa Manzini è stata accompagnata dalla polizia scientifica ed è riuscita ad entrare nei locali interessati dal rogo solo grazie alle scale dei vigili del fuoco. Ispezionato anche l'adiacente Palazzo Compagna, dove l'incendio ha portato alla distruzione di importanti documenti storici. Nessuna dichiarazione e' stata rilasciata sulle indagini in corso per accertare le cause del rogo. (Agi)