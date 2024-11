Sul posto stanno operando otto mezzi e trenta unità dei vigili del fuoco. Disagi potrebbero crearsi per i residenti per i fumi sprigionati dal rogo

Un incendio è scoppiato questa mattina a nord di Crotone e ha interessato un capannone adibito a deposito di mezzi agricoli, vernici e solventi. Il rogo si è originato dalla vegetazione circostante, propagandosi poi rapidamente verso la struttura. Nelle vicinanze si trovano altri capannoni industriali e abitazioni che potrebbero essere coinvolte. Sul posto sono giunte e stanno operando squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali di Cirò e Petilia Policastro con il supporto di autobotti. Al momento sono presenti sul posto otto mezzi e trenta unità dei vigili del fuoco. Disagi potrebbero crearsi per i residenti per i fumi sprigionati dal rogo, tuttavia per ora non si registrano particolari disagi alla popolazione.