Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per arginare il rogo e anche le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione del traffico
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A causa di un incendio – divampato tra il km 247,000 e il km 250,000 – è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 Jonica nel territorio comunale di Crotone.
La chiusura, spiegano da Anas, si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.