Nel pomeriggio di ieri un grosso incendio si è sviluppato in località Scarazze nel Comune di Cutro. Le fiamme, propagatesi da arbusti e macchia mediterranea bassa, per il forte vento, si è propagato interessando autovetture, alcune abitazioni ed un'azienda. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Crotone ha evitato il peggio. Squadre ordinarie e squadre in assetto Aib per fronteggiare gli incendi boschivi con sei mezzi sono state impegnate tutto il pomeriggio. Intervenuto anche mezzo aereo coordinato dal Dos (direttore operazioni di spegnimento) dei vigili di Crotone. Sul posto anche i carabinieri.