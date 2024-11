Sul posto i vigili del fuoco per le operazoni di spegnimento e bonifica e la polizia per gli adempimenti di competenza e gli accertamenti circa l'origine del rogo

Alcune squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel comune di Lamezia Terme in via Cerasuolo, dalle ore 18.30 circa, per un incendio di materiale edile. Il rogo ha interessato principalmente tubazioni in polietilene per condutture idriche situate nel piazzale interno di una attività commerciale.

La grossa colonna di fumo nero originata dalla combustione, visibile a diversi chilometri di distanza, ha allarmato i cittadini della zona che numerosi hanno subito contattato le autorità. L’intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse ad una struttura poco distante. Al momento operazioni di bonifica ancora in corso ma non si registrano danni a persone. Sul posto la polizia per gli adempimenti di competenza e gli accertamenti circa l'origine dell'incendio.