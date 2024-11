L'episodio intorno alle ore 2.00. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che adesso sta indagando per fare luce su quanto accaduto

Notte di fuoco a Reggio Calabria. In fiamme l’auto del marito di Angela Marcianò, consigliera comunale di opposizione eletta nella lista civica Impegno e identità. Questa notte intorno alle 2 l’auto dell’uomo, avvocato e coniugato con la già candidata a sindaco è stata incendiata sotto casa in via Sbarre Centrali.

Le fiamme hanno coinvolto anche una seconda auto parcheggiata nei pressi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che adesso sta indagando per fare luce su quanto accaduto.