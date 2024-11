In fumo attrezzature e macchine agricole. Vigili del fuoco al lavoro per otto ore

Un incendio ha colpito questa notte un fienile a San Vito sullo Jonio, nel Catanzarese. La struttura in legno è andata completamente distrutta, così come le attrezzature e le macchine agricole conservate al suo interno.



Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale e sede centrale, che hanno lavorato otto ore per spegnere le fiamme. I carabinieri della stazione di Cardinale indagano sull’accaduto, senza escludere tra le ipotesi la pista dolosa.