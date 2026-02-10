Grazie al tempestivo intervento è stato possibile evitare danni alle abitazioni limitrofe e procedere alla messa in sicurezza di alcune bombole di GPL presenti all’interno dei locali

Un incendio ha interessato nel pomeriggio alcuni magazzini adibiti a deposito di attrezzature agricole nel comune di Soveria Mannelli, nel Catanzarese. Il rogo ha coinvolto strutture realizzate in lamierato, ubicate in prossimità di abitazioni, facendo scattare l’allarme per il rischio di una possibile propagazione delle fiamme. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che hanno operato fino alla completa estinzione dell’incendio.

Grazie al tempestivo intervento è stato possibile evitare danni alle abitazioni limitrofe e procedere alla messa in sicurezza di alcune bombole di GPL presenti all’interno dei locali, oltre all’intera area interessata dall’evento. Non si registrano danni a persone. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.