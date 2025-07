Un incendio è scoppiato intorno alle 18.35 ad Acri, in località Cufoni, nei pressi della strada Acri-Serricella, coinvolgendo un capannone utilizzato per la lavorazione di lamiera e PVC. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile in diverse zone della città, in particolare nell’area dei Cappuccini, dove si trova la Basilica di Sant’Angelo.

Sul posto sono intervenuti inizialmente gli agenti della polizia municipale. I vigili del fuoco, partiti da Cosenza, sono giunti circa un’ora dopo. Al momento l’incendio risulta circoscritto e la situazione appare sotto controllo.

Resta da chiarire l’origine delle fiamme e l’entità dei danni. L’episodio ha riacceso la discussione sulla mancata attivazione estiva del presidio dei vigili del fuoco ad Acri, ancora chiuso nonostante l’aumento del rischio incendi nel periodo estivo.