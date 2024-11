C’è voluto tutto il lavoro dei Vigili del Fuoco di Castrovillari, della Protezione Civile di Spezzano Albanese sezione Pro Natura e del personale AssoLaghi per domare un incendio divampato ai Laghi di Sibari, nel comune di Cassano all'Ionio, ieri nel tardo pomeriggio. Le fiamme, di sospetta origine dolosa, minacciose come al solito, si sono levate in alcuni campi limitrofi al centro nautico.

Un primo intervento dei Vigili del Fuoco sembrava aver riportato la situazione sotto controllo, ma l’irrobustirsi del vento ha poi ridato fiato al rogo, che con il passare delle ore era giunto a lambire la dorsale. L’incendio è stato domato intorno alle 22.30 quando è stata ripristinata la normalità ai Laghi di Sibari.