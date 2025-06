Attimi di apprensione nel cantiere dell’ospedale della Sibaritide, dove si è sviluppato un incendio durante l’attività lavorativa. Le fiamme, la cui origine è ancora da accertare, hanno costretto all’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il personale presente è stato evacuato secondo quanto previsto dal piano di emergenza. Due operai hanno riportato lievi sintomi da inalazione di fumo e sono stati prontamente soccorsi sul posto, senza necessità di ricovero.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità competenti, che dovranno chiarire l’origine dell’incendio. «Il piano di sicurezza ha funzionato come previsto, consentendo l’evacuazione immediata di tutti i presenti» dichiara Giuseppe De Lorenzo, segretario della Fillea Cgil di Cosenza-Pollino. «Ora è necessario fare piena luce su quanto accaduto. Occorre garantire sicurezza a tutela dei lavoratori. Attendiamo con fiducia gli accertamenti della magistratura». Non sono esclusi prossimi incontri istituzionali, come previsto dai protocolli sottoscritti.