Fonti del Viminale informano sullo spostamento degli immigrati regolari in strutture d'accoglienza regionali

Nessun rallentamento dopo la morte di un giovane senegalese nell'incendio di questa notte nella baraccopoli di San Ferdinando, nel Reggino. Fonti del Viminale fanno sapere che già dalle prossime ore partirà il piano messo a punto nelle ultime settimane: il primo passo prevede lo spostamento di 40 immigrati regolari in strutture d'accoglienza regionali. Già in passato erano stati messi a disposizione 133 posti in progetti Sprar, ma -si apprende da dati forniti dal Viminale- solo 8 immigrati avevano accettato la soluzione.

