VIDEO | Impegnate diverse squadre per spegnere il rogo divampato a monte del centro storico del comune del Catanzarese

Diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte per rifornimento idrico sono impegnate per circoscrivere ed estinguere un incendio boschivo in atto a monte del Comune di Falerna (centro storico) cercando di evitare il propagarsi delle fiamme verso il centro abitato. Sul posto stanno operando anche due Canadair. A coordinare le operazioni di spegnimento delle squadre di terra e dei mezzi aerei un DOS VF del Comando di Catanzaro.