Non esclusa l’ipotesi dolosa. Sul posto anche i carabinieri per accertamenti circa l’origine del rogo

Un incendio ha danneggiato gravemente un lido balneare sito a Scalea. In particolare, stamani, intorno alle 6.00, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è intervenuta per un rogo che ha interessato uno stabilimento balneare in via Ruggero di Lauria nel comune di Scalea.

La struttura in legno e lamierato è andata completamente distrutta. L'intervento dei vigili del fuoco con supporto di autobotte per rifornimento idrico è valso a circoscrivere e ad estinguere l'incendio. Sul posto i carabinieri di Scalea per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio, al momento non si esclude l'ipotesi dolosa. Non si registrano danni a persone.