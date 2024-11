In fiamme l'auto del Presidente del Consiglio Comunale avvocato Marinella Grillo. Il mezzo, una fiat 500, era parcheggiato in Via Candiano, luogo in cui attualmente risiede. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale e di una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri. Non è la prima volta che la presidente del Grillo, diventa vittima di atti intimidatori.

Già nel 2021, la sua abitazione era stata teatro di un gesto volgare e vile quando, tornando a casa, ha scoperto una scritta offensiva sul muro realizzata con vernice nera. La stessa vernice è stata utilizzata per deturpare la sua auto.

Questi episodi pongono l'attenzione sulla sicurezza e l'incolumità delle figure pubbliche, sollevando preoccupazioni circa la natura e le motivazioni di tali attacchi. Gli investigatori stanno conducendo indagini approfondite per identificare gli autori di questi atti riprovevoli e assicurarli alla giustizia.