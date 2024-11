Altra attività ha riguardato lo spegnimento di un veicolo in contrada Lucifero di Locri

E’ stata una vigilia di capodanno di duro lavoro per i vigili del fuoco di Reggio Calabria. Tutte le squadre sono state impegnate in interventi di soccorso. Il più grave, un incendio sviluppatosi nella serata di ieri in un appartamento in via Borracce Crocevia nella zona sud della città, mentre la squadra di Siderno ha concluso lo spegnimento di una autovettura in contrada Lucifero di Locri.