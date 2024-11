Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme

Un incendio si è sviluppato a Vibo Valentia in pieno centro cittadino nelle vicinanze dell’Istituto di istruzione superiore (ex Segretario). Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme che non poca preoccupazione stanno destando fra i passanti visto il luogo in cui si sono sviluppate. Ancora presto per dire se si tratti di un incendio accidentale o meno.

I vigili del fuoco stanno cercando di impedire che le fiamme raggiungano la scuola e che l'incendio si estenda anche ai terreni vicini. In particolare, le fiamme hanno già raggiunto i terreni a ridosso del parcheggio di via Pascoli (alle spalle dell'ex liceo Scientifico e nei pressi della Tesoreria dello Stato) e stanno causando diversi disagi ai residenti barricati in casa contro il fumo. Alcune famiglie sono state allontanate dalle proprie abitazioni.