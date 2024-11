Le cause del rogo sono da accertare. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine

Oggi squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina è intervenuta per un incendio di una abitazione in via Palermo. Arrivarti sul posto, la scena si presentava al quanto critica, le fiamme avevano già interessato gran parte dell’abitazione posta al primo piano dove vi era un vano adibito a caldaia.

L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine, sul posto anche i carabinieri ed i sanitari del 118 che hanno anche prestato le prime cure al proprietario dell’appartamento che aveva inalato i fumi dell’incendio. Le cause del rogo sono da accertare.